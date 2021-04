German Aguilar, el Quijote de la justicia Wayuu

Desde muy joven emprendió con sus inquietudes por defender la cultura wayuu a la ciudad de Bogotá la capital de Colombia, donde se destacó como auditor de la controlaría pública y comisionado del Ministerio del Interior. Su mayor hazaña, fue retornar desde Bogotá a su territorio para conformar la asociación de autoridades de Sumain Ichii, un proceso organizativo que empoderó a los wayuu en la administración de las charcas de sal y que por sus derechos colectivos se convirtieran en socios de la empresa Sama.

Aunque la realidad de la sal lo llena de tristezas, resalta dos aprendizajes de este proceso organizativo “el acercamiento a los mayores te guía por las buenas acciones y el otro es que hay lideres por proyectos económicos y no defienden la autonomía de los wayuu”. El sol sigue imponiéndose, es a las doce del mediodía y en la cocina sirven una sopa “esta buena es de un ejemplar de semoviente joven” nos bromea German que pareciera inspirarse más para develar las claves con que un Putchipüt logra conciliar la paz entre los wayuu. “La paz, es el kojuta – respeto, de allí parte el Putchipüt para conciliar, asimismo es importante hacer la distinción sobre la historia clanil y geográfica de los implicados” también sugiere que en el diálogo no involucrar a la víctima o victimario si no a sus mayores “el peso de la palabra aumenta según los años de quien la emite y de quien la escucha”, afirma mientras sigue dibujando con la punta de su bastón en la arena.

Su experiencia y trayectoria lo envisten del respeto de la sociedad wayuu y el de los tribunales, jueces y magistrados, espacios donde ha llegado para defender sus paisanos con el fuero wayuu y exponer las asimilaciones con las leyes ordinarias. Son 20 casos de gran envergadura donde ha litigado en un juicio con el conocimiento ancestral de su mecanismo de resolución de conflicto, es un agente de paz del departamento de La Guajira y del Estado Zulia en Venezuela.

German dice tiene 60 años, sus familiares le bromean con que tiene 70 y sueña con tener una JEP wayuu que atienda todos los casos de los wayuu implicados y afectados en el conflicto armado “nuestro sistema ahorraría tiempo y haría más efectiva la paz”, también quiere ir al Foro Permanente de las cuestiones indígenas que se realiza en Nueva York por las Naciones Unidas para exponer los argumentos del sistema normativo wayuu. Ya es a las 3 de la tarde cuando decidimos despedirnos del quijote de la justicia, nos dice que tienen el deber moral de dejar sembrando la palabra para las siguientes generaciones.

En el amanecer del 14 de abril del 2021, la vida del pütchipü Wayuu German Aguilar Epieyu se apagó en la tierra, el deceso ocurrido en Barranquilla a causa de un paro cardíaco enluta a la nación de los eirukü. Sus restos reposaran en su querida Ceura desde donde arde la fogata que ilumina su camino a Jepira dejando un arsenal de conocimientos culturales y la siembra de la palabra a favor de la justicia y la paz para que las siguientes generaciones la cosechen.