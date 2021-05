NiUnaWayuuMenos

En La Guajira, también estamos de Luto, no solo por las atrocidades cometidas por el ESMAD en el Paro Nacional. Además, están violentando y matando a las mujeres en nuestro territorio en hechos aislados.

Desde Sütsüin Jiyeyuu Wayuu - Fuerza de Mujeres Wayuu, hombres y mujeres extendemos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nos solidarizamos para exigir justicia y castigo a los responsables de estos hechos atroces que hoy nos tienen de luto en toda la península.





Repudiamos, denunciamos y condenamos los casos de tres feminicidio presentados en menos de tres días en el territorio Wayuu, los cuales además se suman a los numerosos hechos de violencias en contra de las mujeres que se han venido presentado en el departamento de la Guajira.





Desde nuestro sentipesar Wayuu, las mujeres en nuestra cultura no deben ser violentadas y si esto ocurre, se aplican estrictos castigos. Desde la Fuerza de Mujeres Wayuu, declaramos que nos apropiamos del termino feminicidio y lo asumimos como el asesinato de una mujer, por los motivos que sean.





Es preciso mencionar que a la fecha ninguno de los hechos han sido esclarecidos por parte de las instituciones competentes, además consideramos que aunque la Fiscalía General de la Nación aún no haya tipificado los hechos como feminicidios, la forma en la que fueron asesinadas las víctimas evidencia un contexto en el que hombres, por no decir machos, los cuales aún no han sido identificados, asesinaron a sus víctimas con extrema violencia machista.





Las mujeres asesinadas eran madres, compañeras, hermanas, hijas y queremos reivindicar sus nombres: Blanca Irene Pilera, mujer de nacionalidad Venezolana, asesinada en hechos ocurridos en el municipio de Barrancas, el 28 de abril de 2021. Luz Dari Cotes Ballestas, Joven Wayuu asesinada en el Distrito de Riohacha (La Guajira) el 29 de abril de 2021. Yeini Elena Epiayú Guauriyu, Joven Wayuu asesinada en Fonseca (La Guajira) el 1o. de mayo de 2021.





Vale la pena mencionar que han ocurrido otros asesinatos de mujeres Wayuú, en diferentes zonas del territorio que no han sido denunciados por miedo. Los asesinatos de mujeres Wayuu no obedecen a una razón cultural, por eso invitamos a las familias de las víctimas a denunciar.





Rechazamos las declaraciones del secretario de gobierno del Municipio de Fonseca NILSON JACOBO VIDAL SOLANO, en minimizar este hecho cuando claramente de acuerdo a todas sus connotaciones es un FEMINICIDIO. La labor institucional debe ser de acompañamiento y de garantías de derechos no de revictimización.





Exigímos:

- A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: investigaciones inmediatas que den con la identificación y captura de los feminicidas.

- A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO: que cumplan con su deber misional de brindar garantías y protección a las mujeres, y a las demás INSTITUCIONES Competentes, para que de manera pronta y oportuna dispongan de los recursos necesarios para las garantías, seguridad de la vida e integridad de todas las mujeres Guajiras.

- Al SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, ORGANIZACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, presente en el territorio, su acompañamiento en torno a sus mandatos para consolidar un espacio que permita activar planes de acción que obliguen a las autoridades competentes a asumir la responsabilidad para evitar los feminicidios y las violencias en contra de las mujeres.

- A las ORGANIZACIONES SOCIALES, ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL su apoyo en la denuncia y visibilización de esta lamentable situación de feminicidios en el territorio Wayuu para lo cual estamos compartiendo la información con los hastag #NiUnaWayuuMas #LaMujerWayuuEsSagrada

- A las ORGANIZACIONES INDÍGENAS WAYUU Y AUTORIDADES TRADICIONALES, concientización para visibilizar estos casos y denunciarlos. El asesinato de mujeres Wayuu no es cultural.



Wounmainkat, 04 de mayo de 2021.