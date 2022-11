DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

NAMÜIN TEPICHI, JIMA’LII OTTA MAJAYÜNNÜÜ

En el mundo desde hace décadas se plantea en los diálogos de las Naciones Unidas el tema de las desigualdades, algunas de género y otras económicas, pero fue un 20 de noviembre de 1989 que la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró esa fecha como el Día Universal del Niño, desde entonces cada año recuerda la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). A partir de allí está sobre la mesa las deudas políticas y sociales que tenemos con la niñez. Entenderlos cómo sujetos de derechos es fundamental en este tiempo, considerar su voz como participantes activos de la sociedad y no meramente unos capullos en espera de ser ciudadanos es sin lugar a dudas un proceso en construcción.





Desde la campaña #LaGuajiraEsTuCasa queremos compartir algunos de los derechos de la niñez promulgados por la Convención ese 20 de noviembre, pero también recordar que el pasado 23 de octubre se celebró el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Algunos se preguntarán qué significa o cómo se puede entender esa fecha. Para el pueblo wayuu la palabra desnutrición es actualmente uno de los términos más populares pero en esencia poco o nada se conoce sobre la desnutrición o mal nutrición. El objetivo de esta conmemoración es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y madres, por causas que se pueden prevenir, como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición.

En definitiva falta mucho camino por recorrer en la defensa y promoción de los derechos de la niñez pero es una cuenta que todos como miembros de esta sociedad tenemos, con la niñez futura y con la niñez que vivimos. Conscientes que no se habla de lo que no se conoce, exponemos algunos de estos derechos para su diálogo en familia y comunidad. Para interpretar la palabra derecho usamos el término “amüin” que es lo que nos pertenece, tamüin es todo lo que es mío, por ende lo asociamos al derecho. En todo caso son términos no traducidos sino interpretados, por lo que está abierto al diálogo social otras interpretaciones de lo que es el derecho.

Los niños y niñas tienen unos derechos especiales que deben cumplirse para todos y que prevalecen sobre los derechos de los demás.

​Eesü namüin na tepichikana eekai alanaain sujutu so’pünaa namüin na wanee wayuukana.

1. A tener derechos sin ser discriminado.

Kamüinshii napushua sümaa nnojoluin nakatajünüin.

2. Derecho a la vida con calidad y un ambiente sano.

Namüin tü kataakaa o’uu pansaain otta ananuwain ka’akakaa naya.

3. Derecho a la integridad física.

Namüin tü pansaain natalu’u sümaa nnojoluinjatüin namojujunuin.

4. A gozar de una seguridad Social.

Namüin tü süpansaajünüin nayaalu'u tü anaakaa.

5. Derecho a un desarrollo integral.

Namüin tü aka’pülawaakaa pansaain

6. Derecho a un nombre y una nacionalidad.

Namüin tü kanüliaakaa otta süpüshaa mma.

7. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella.

Namüin tü kapüshaakaa otta nnojoluinjanain nakatajünüin.

8. Derecho a la educación.

Namüin tü ekirajawaakaa

9. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes.

Namüin tü emi’jawaakaa otta eeinjanain naya sünain akumajaa akua’ipaa

10. Derecho a la protección.

Namüin tü apülajaanaakaa

11. Derecho a la salud.

Namüin tü anaakaa