El acceso a la educación del niño migrante es un derecho humano fundamental

#LaGuajiraesTuCasa visitó el asentamiento Brisas del Pozo en Hato Nuevo para brindar asesoría sobre los derechos de los niños migrantes a la educación en Colombia

Asentamiento Brisas del Pozo, una comunidad migrante venezolana en el municipio Hato Nuevo, al sur de La Guajira, recibió la visita en conjunto de las organizaciones Fuerza de Mujeres Wayuu (FMW), la Red de Comunicación del Pueblo Wayuu-Putchimaajana, en alianza con Unicef, para brindar información y orientación a las familias habitantes del mencionado lugar en lo referente a la educación de sus hijos.

Constitución de Colombia en y la Circular N° 016 del Ministerio de Educación y Migración Colombia fueron los instrumentos presentados a las familias como plataforma legal que ampara el derecho a los niños, niñas y adolescentes migrantes en su derecho a la escolaridad. Misael Socarrás, del equipo de enlace comunitario del proyecto #LaGuajiraesTuCasa, fue el encargado de brindar detalles del referido documento.

“Hablamos de un tema humanitario como es la educación de los niños, y el gobierno está en la obligación de darle cumplimiento, por eso es que nosotros desde la campaña #LaGuajiraesTuCasa, estamos haciendo este trabajo de informarles a ustedes de que se trata la resolución 016, así como también ser voceros de la comunidad a través del periódico, radio, vídeos, y plataformas digitales, y de mostrar lo que está pasando en la comunidad”.

Asimismo, el equipo de #LaGuajiraesTuCasa consultó a la comunidad quienes tenían sus hijos e hijas matriculados en la escuela, y la mayoría afirmó que se encontraban inscritos en colegios de ese municipio. “En el caso que los niños estén estudiando pero que aún no le llega el PPT, sólo con el pantallazo del correo donde le notifican que les fue aprobado el documento del niño, ustedes imprimen ese documento, y la escuela se los tiene que aceptar, pues estamos hablando del derecho a la educación como un derecho humano fundamental ordenado por la constitución de Colombia”, explicó Greti Boscán, del equipo FMW-Putchimaajana.

En cuanto a la comunidad “Brisas del Pozo” en el municipio Hato Nuevo, allí habitan alrededor de 450 familias, en su mayoría migrantes venezolanos, colombianos retornados e indígenas wayuu, informó que dentro del asentamiento han contabilizado 240 niños, algunos están incluidos en programas de atención a la primera infancia, “y en cuanto a niños y niñas en edad escolar, se está manejando bien el acceso porque hay instituciones que han entrado a nuestra comunidad para que ellos estudien, como por ejemplo, el transporte para que ellos puedan asistir a sus clases”.

´Por otra parte, según la lideresa, entre sus mayores necesidades, mencionó el difícil acceso a agua potable y la falta de oportunidades laborales. “Nuestra mayor necesidad en este momento es el acceso al agua potable, no contamos con ese servicio, y de por sí el municipio de Hato Nuevo no cuenta con agua tratada, tenemos que comprar las pipas de agua que tienen un costo de 4 mil pesos, y realmente a nivel de nuestra economía se nos dificulta conseguir ese dinero porque la mayoría aquí no contamos con fuentes de empleo”, explicó la vocera de Brisas del Pozo.