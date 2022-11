Maajalii – Lugar para extraviarse

Rodaje de Aipiasa'i en Maajalii





La primera vez que visité la comunidad de Maajalii me contaron que los primeros wayuu que se asentaron en estas tierras decidieron llamarla Ma’waalii dedido a qué los cazadores se extraviaban en sus jornadas de cacería, una entidad reinaba en esta tierra y brindaba protección a sus habitantes. Desde ese primer momento sentí que este territorio me había adoptado y desde entonces he llegado acá para encontrarme con esta familia que me ha brindado un hogar.





Maajalii tiene una característica muy particular y es la calidad de hospitalidad invaluable que tiene su gente, es el ambiente de armonía generado en este espacio que ha invitado a sus visitantes para crear, soñar y despertar a un mundo mejor en esta comunidad, aquí viven los Wayuu Epieyuu, los amantes de su hogar. Su habitad lo han cuidado y salvaguardado con mucho esfuerzo, con señalización, con espacios diversos, con un jagüey espacioso, con una huerta comunitaria llena de cultivo, con sus corrales para chivos y ovejos, con casas de paredes de barro y techos de yotojolo, con caminos de tierra y ese ambiente campestre que brindan sus enramadas.





Definitivamente un muy buen lugar para quien busca inspiración, este ambiente, la calidad y el potencial humano de la comunidad ha hecho que sirva como hospedaje y espacio para distintos eventos sociales y políticos, cómo la 9na Muestra de Cine y Video Wayuu, Encuentros Pedagógicos, El Primer Laboratorio de Cine Indígena, entre otros, pero sobre todo ha servido para que los realizadores tengan las mejores locaciones de grabación por su conservación del territorio libre de contaminación y las estructuras de vivienda tradicional wayuu.





En el pasar del tiempo en Maajalii de han rodado distintos trabajos audiovisuales, que han contado con personajes de reparto y protagónicos, personal de producción de campo y toda una comunidad que son anfitriones con una calidez humana que abriga. La primera producción de gran envergadura a la que audicionaron y varios miembros de la comunidad quedaron como actores de reparto fue la película Pájaros de Verano.





En Majali se ha rodado

Vivencias de Majali. Realizado por la Red Pütchimaajana en el marco de la Escuela de Comunicaciones Jayariyu Farías Montiel.

Patilla y Melón. Por Yelver Florez, wayuu Epieyuu y la Red de Comunicaciones Pütchimaajana en el marco de la Escuela de Comunicaciones JFM.

El día de Paul. Por Yelver Florez, wayuu Epieyuu, en el marco del primer Laboratorio de Cine Indígena en Colombia, WayuuLab.

La Guajira se protege, Red Pütchimaajana, Instrucciones para prevenir el COVID-19 en el marco de la pandemia por Covid-19.

La memoria de la avispa. Un documental de la Realizadora Leiqui Uriana, wayuu del clan Siijono.

Los relatos de mi madre. Dirigida por David Hernández, Realizador Wayuu del clan Iipuana.

Danzamos para no Morir. Dirigido por Luzbeidy Monterrosa, wayuu Siijono.

Miniserie La Guajira Transformarte de colores, de Ataraya Films.

Lapüsanai – El buen sueño de la serie “El buen vivir” por Nat Nat Iipuana. Documental en el que tuve la oportunidad de participar como personaje.

Aipiasa'i. Por Yelver Florez

El video clip de música vallenata “Yo me voy pa’la Guajira” de la Fundación Sendero de acordeones.

Y contenido para redes sociales.





A diferencia de hace 6 años cuando comencé a ir a esta ranchería en el municipio de Manaure, hoy la comunidad cuenta con personal capacitado para la dirección de audiovisuales, productores de campo, catering, actores, actrices, camarógrafos, grupo de danza, artesanos, la agencia de viajes Ayaataa Tours; Maajalii tiene la capacidad para brindar hospedajes en contexto tradicional de Ranchería, trasporte y espacios óptimos para el desarrollo de eventos sociales.





Ver crecer está comunidad de la forma que lo hace es una gran inspiración para el pueblo wayuu, no sólo son una de las familias más unidas que conozco sino con una mentalidad muy progresista que les ha permitido diversificar sus fuentes de ingreso en el marco del respeto por el contexto socio-cultural y el territorio. Maajalii me volvió a convocar para rodar la última producción (por ahora) en su territorio, un corto ficción dirigida por Yelver Florez, un hermano de la vida que vive en esta ranchería, este fin de semana se hizo el rodaje de “Aipiasa’i” la historia de un niño y su derecho al acceso a la educación; una producción que será lanzada a la pantalla grande en el marco de la XII Muestra de Cine y Vídeo Wayuu.





Lo que antes era un lugar para extraviarse es para mí un espacio de encuentro conmigo mismo y la inspiración de La Guajira que avanza, que aprende, que se adapta, que es resiliente, que no abandona sus raíces, una Guajira lejos de las distracciones de la Urbanización y la creciente globalización.