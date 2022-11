Suchukua o'onowaa - Relatar la migración

Desde muchas formas se puede ver la migración, desde sus carencias, sus privaciones, sus oportunidades y virtudes, para mí el proceso de migrar represente desde lo profundo un aprendizaje y crecimiento personal, he descubierto el potencial en mis letras y he desnudado los miedos de mi corazón. El camino lo invita a uno a continuar pero las raíces sobre esta tierra aún siguen fuertes enterradas sobre el abono de los recuerdos y momentos junto a familiares y amigos.





Migrar es soñar con mejores condiciones para vivir y es al mismo tiempo un despertar ante la realidad de que adaptarse a la diversidad del mundo es la única condición que necesitas para vivir mejor.





Es creer y desilusionarse, salir de casa con muchas expectativas y toparte con la realidad de que comenzar de cero no es un cuento de hadas, que la realidad supera la imaginación sobre nuevos caminos y nuevas habitaciones.





Es separarse de tus raíces, de lo que amas, de la familia, de los amigos, de los lugares concurridos, de los espacios de recreación habituales, del hogar, de las celebraciones colectivas, populares, de la comida tradicional y la música regional. Pero así como te quita tanto, la migración ofrece nuevos encuentros, nuevas amistades, nuevos espacios de esparcimiento, la oportunidad de hacer hogar con una familia que vas seleccionando a medida que la vida te los presenta.





En #LaGuajiraEsTuCasa la estrategia de comunicaciones del Pueblo Wayuu Pütchimaajana, la Organización de Derechos Humanos Fuerza de Mujeres Wayuu y Unicef hemos entretegido el pensamiento para generar un espacio de diálogo colectivo con el fin de entendernos entre todos y comprender de la mejor manera lo que es la Migración y sus impactos en el territorio Wayuu. Hoy izamos la bandera de la información oportuna y verás para educar a la población migrante, retornada y de acogida sobre las realidades de esta diversidad presente en la Península de La Guajira, un territorio compartido por los Estados de Colombia y Venezuela.





Desde este espacio he tenido la oportunidad de aplicar mis conocimiento sobre la cultura wayuu y la comunicación, escribir el Kakuwai Pütchi es tener una ventana abierta, en la que puedo colgar mis sentires, pensamientos y sueños. De alguna manera siento que puedo aportar no sólo a mi crecimiento personal sino al de aquellas personas que me leen.





