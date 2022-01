Una porción de oportunidades

Greyci Lorena Pana – Wayuu Jayaliyu

Red de Comunicaciones Pütchimaajana

Lioner Colina es padre de familia, un venezolano descubriendo su vocación en medio de muchas dificultades.

Debido a la situación económica por la cual atraviesa Venezuela, diversas familias tuvieron que salir a buscar sobrevivir en un mundo devaluado. Muchos emigraron de su país buscando nuevos horizontes e incluso reinventando las actividades del sustento diario.

De los miles de casos vistos a diarios, nos encontramos a Lioner Colina Lugo, obrero profesional en la capital del Zulia en Maracaibo, Venezuela, quien no fue indiferente al ambiente de zozobra en de su país durante el año 2017. Colina se vio en la necesidad de emigrar hacia Maicao, La Guajira, Colombia, en busca de subsistir por y para su familia.

El comienzo no fue nada fácil, acostumbrado a las labores de construcción, a su llegada en Colombia no encontró escenario para ejecutar sus conocimientos, le tocó pensar en un emprendimiento propio que decidió crear a raíz de una idea dada por su hermana, quien principalmente lo motivó y lo aconsejó para venirse al país donde esta radicado actualmente.

Su estado emocional era un poco confuso, no sabía lo que realmente quería, estando lejos de su esposa y sus hijas se le complicaba la estadía en ese nuevo lugar, aun así, le tocaba seguir hasta encontrar la forma de traer consigo a su familia.

Su emprendimiento consistía en vender “arroz con pollo”, añadiéndole salchicha y acompañándolo con arepas fritas. Trabajo al que accedió pero con inseguridad de no tener conocimientos de culinaria más de lo básico; agregándole a esto no poder conseguir clientes a los cuales venderle su arroz.

Con el pasar de los meses su clientela iba aumentando, salía a vender el arroz en una carretilla o triciclo por diferentes zonas obreras para su sustento. Las personas se referían al arroz como “Arroz Ricky”, comparaban el sabor y la presentación con el de un reconocido restaurante en Maicao. Por la recomendación de los clientes le apodaron Ricky, convirtiéndose hoy en día en su renombre.

Gracias al esfuerzo que realizaba a diario, logró traer a su familia, incluyendo a su mamá. Al principio le tocaba pagar arriendo, se le complicaba un poco, aunque era su propio jefe, a veces no le alcanzaba el dinero recaudado. Luego por medio de un amigo conoció el “Asentamiento migrante La Pista” ubicado en Maicao, La Guajira. A pesar de no tener las mejores condiciones de vida, estaba tranquilo y feliz por tener la compañía familiar.

Aún tiene dudas de construir en el lugar donde habita ya que como no es propio, le da miedo que en algún momento le toque salir, dejando todos los ahorros allí invertidos. Por eso mismo aún está indeciso de ese lugar pero ha ido comprando sus electrodomésticos, de eso sí tiene la seguridad que nadie se los va a quitar.

Lioner menciona haciendo referencia al cambio de vida que le tocó enfrentar, los horarios son complejos aunque es su propio jefe y él decide cuando laborar y cuando no. Se levanta a las 4:30 a.m. empieza las labores previas para la elaboración del arroz. A eso de las 8:30 a.m. sale a recorrer los diferentes puntos, en específico “la carrocería”, donde puntualiza tener buena clientela. Luego sigue la ruta hasta el conocido “Mercado Guajiro” que es finalmente donde logra vender todo su producto.

La mayoría de las veces cuenta con el apoyo de su señora, pero que como todo hay días complicados y menciona Colina que los días en donde tiene mejor venta son los fines de semana. Pero los días malos recorre hasta 5 Km en el triciclo.

Independientemente que ya tiene su propio negocio, el sustento de su familia y la forma de generar ingresos, busca la superación de seguir creciendo y tiene la gran idea de la creación de un restaurante en donde pueda generar trabajos a compatriotas venezolanos o los nativos de Colombia. Sabe que empezar su vida en otro lugar y dejar las comodidades que tuvo en su antigua vida tampoco es muy agradable, pero agradece a Dios que esta con su familia y tiene el pan de cada día para lograr salir adelante y poco a poco ir cambiando su calidad de vida.