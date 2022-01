Una Escuela para Todos

Ekirajüleepala napüla napushua

Por: Greyci Pana, Wayuu Ja’yaliyuu

Red de Comunicaciones Wayuu Pütchimaajana





Así es el espacio comunitario utilizado como escuela para niños en el asentamiento de La Torre de Maicao La Guajira.

El espacio comunitario utilizado como escuela para la atención de niños y niñas La Bendición de Dios empezó su labor social desde el mes de septiembre del presente año. El líder del asentamiento Dermidez Tolosa Gómez en conjunto con su esposa Yuleima Borja, dos personas retornadas deciden apostar por la construcción colectiva de la formación de los niños y niñas migrantes de este sector.





A raíz de la inquietud por el aprendizaje de los niños de este asentamiento, en medio de una realidad de muy pocas oportunidades para los migrantes, la familia Tolosa cede un pequeño espacio de su hogar para crear una escuelita para incentivar los sueños de cada uno de ellos, empezando por inculcarle valores, fortalecer sus conocimientos académicos, pero sobre todo orientándolos para que cada día sean conscientes del peligro en las calles para niños indefensos como ellos, donde la mayoría salen a las calles a vender o que simplemente salen de noche a caminar, "vivimos en un sector donde el peligro abunda y más de noche porque no tenemos alumbrado, nuestra misión es concientizar a los niños de esos peligros para que ellos sepan cómo actuar por si les llega a suceder algo, y que siempre estaremos prestos para escucharlos" menciona el líder del asentamiento.





Este proceso ha sido posible por los acuerdos que se han tenido como comunidad en aportar un granito de arena por el bienestar de sus niños, en esta escuela cada niño trae su propia silla para sentarse, los maestros y padres de familia buscan la forma para conseguirle los cuadernos y los lápices. En medio de muchas dificultades y necesidades, los habitantes de este asentamiento han construido su propia oportunidad, así como la de trabajar, apoyar a los que más lo necesitan, y en estos momentos adelantan un nuevo proyecto que es la construcción de un parque reciclable para los niños.





“Nuestro reto es educar a muchos niños, nos queremos dedicar a recuperar niños de la delincuencia y de la violencia, que sería de gran ayuda para la comunidad entera” sostiene Yuleima Borja, líder Social.





La puesta en marcha del proyecto de la escuela no ha sido nada fácil para el líder “Yo puedo tener las ganas de ayudar a muchos niños, pero la falta de materiales nos ha limitado en muchas ocasiones, contamos solo con dos mesas, cinco sillas, también reciclamos las llantas para utilizarlas como asientos, nosotros mismo compramos las cartulinas para tener donde escribir y dictar las clases, aquí atendemos a más de 30 niños de 3 a 14 años, mi sueño es que algún día contáramos con alimentación para los niños porque muchas veces vienen sin desayunar, tener más libros, los niños preguntan mucho por los lápices de colores, pupitres, tableros y demás útiles escolares” dice Tolosa.







En este momento los docentes, además de niños y niñas cuentan con unas cartillas donadas por la organización humanitaria Save the Children, pero ellos no pierden la esperanza de recibir más apoyo de parte de otras organizaciones, para que colaboradores como las maestras: Dayana Cautillo, Yohanni Dulcey y Viviana Isea puedan dictar sus clases en mejores condiciones.





La mayoría de los niños que asisten a esta escuela no están estudiando en una institución educativa debido a que no cuentan con los requisitos necesarios para acceder a ella, muchos de los padres de familia no tienen el recurso para volver a Venezuela y diligenciar esos documentos o simplemente hay niños que llegaron a Colombia demasiado pequeños y por lo tanto no cuentan con ninguna identificación. “Es importante que las entidades encargadas de la educación analicen esta situación, porque me parece muy importante que estos niños cuenten con un certificado para garantizar su desarrollo académico a futuro” señala Borja.





Según el ministerio de relaciones exteriores y el ministerio de educación nacional en el Artículo 13 de la constitución política de Colombia, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.





La corte constitucional de Colombia emitió un comunicado que protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes al acceso a la educación de esta manera.

“En particular, la Circular 016 de 2018 instruye a las autoridades locales y a los directivos de las instituciones educativas no solo para que permitan la matrícula de los niños provenientes de Venezuela aún si no cuentan con un documento de identificación válido en Colombia, sino también para que actúen como una primera línea en el proceso de garantía de derechos de estos niños” Sentencia T-185-21, Boletín No. 071 de la corte constitucional de Colombia. Bogotá, 21 de julio de 2021.





El Alto Tribunal también hizo énfasis en que, si bien contar con los certificados escolares sería ideal para tener certeza sobre el avance de los estudiantes en su proceso de formación, el Decreto 1288 de 2018 permite la convalidación de estudios mediante la aplicación de pruebas o actividades académicas, y la Circular conjunta 016 de 2018 admite la matrícula del estudiante sin contar con los certificados convalidados por la autoridad colombiana, en tanto se logra su legalización.





La escuela comunitaria La Bendición de Dios seguirá luchando cada día por priorizar ante todo tipo de adversidad el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes del asentamiento La Torre de Maicao La Guajira.