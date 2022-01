Por Luis Fuenmayor, Wayuu Epieyuu

Red de comunicaciones Pütchimaajana





“Llevo tres años en Colombia y desde que llegué siempre ha sido un problema no tener documentos…”

La legalidad es un camino que transitan los migrantes venezolanos a su paso, Jean Carlos Ramírez Valera, es un joven de 19 años que vive en Maicao, La Guajira. Lleva 2 años en territorio colombiano desde aquel 25 de agosto del 2019 cuando llegó por recomendación de conocidos. “Para tener un trabajo estable y estudiar me piden los papeles” manifiesta Ramírez quien es oriundo de La Cañada de Urdaneta, Estado Zulia, Venezuela, llegó al igual que muchos otros migrantes al caribe colombiano atravesando la frontera en busca de oportunidades para mejorar su calidad de vida, pero legalizar el estatus de migrante fue un reto más en su proceso.

Desde el 1 de marzo del pasado año 2021 se firmó en Colombia el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, con el fin de atender el fenómeno migratorio que atraviesa la región. Desde entonces se viene realizando el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), para acceder al Permiso de Protección Temporal. Permiso al que accedió Jean Carlos al igual que otros 1’565.741 personas que están registradas dentro de la implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, en el aplicativo con usuario y contraseña, y otros 1’643.551 que ya finalizaron el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) según el Director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

Registro

Para Jean Carlos fue sencillo el proceso cuando lo realizó, antes no tuvo acceso a la información correcta por lo que no había logrado hacer su registro. “La líder me apoyó con los documentos y me dijo que había una jornada en las carpas, fui hasta allá con la prueba sumaria y copia de cédula, antes me decían que tenía que pagar para que me hicieran el registro en un cyber, pero con migración no pagué nada…” hoy Ramírez espera su Permiso de Protección Temporal.

Paso #1 Con sólo presentar en las oficinas de Migración la copia de cédula, correo electrónico vigente y la prueba sumaria se puede realizar el registro. Jean Carlos logró presentar como prueba sumaria una constancia de residencia realizada por un vecino con ciudadanía colombiana, certificando la llegada de Ramírez en las fechas que él expone, en el registro virtual se reserva la cita para el registro biométrico, mismo que realizó en el centro transitorio de migrantes ubicado en el Asentamiento La Pista, Maicao.

Paso #2 en este momento Ramírez junto a sus vecinos espera por el Permiso de Protección Temporal con vigencia de 10 años en la República de Colombia, su registro lo realizó en diciembre y tiene fecha aproximada para recibir su PPT el mes de febrero.

“Estuve en Barranquilla, Medellín y también estuve unos meses en Riohacha y nunca pude resolver nada porque no sabía cómo podía resolver mis papeles, hoy estoy esperando el PPT (Permiso de Protección Temporal) para continuar con mis estudios, tener un trabajo con salario digno…” la esperanza de Jean Carlos es como un aroma que impregna de motivación a los migrantes que viven en este asentamiento, tal vez, porque es un sentimiento que todos comparten, se sostienen en creer que legalizando su estatus migratorio van a poder acceder a los servicios de salud, educación y demás servicios públicos.

La historia de Jean Carlos quien esperó desde la entrada en vigencia del Estatuto hasta diciembre para realizar el registro es la historia de muchos otros migrantes que no han tenido acceso a la información apropiada, las calles están llenas de mitos y desinformación, los rumores son el pan diario en estos asentamientos, pero finalmente el PPT es un proceso que hace parte de los derechos humanos a los que debe acceder todo migrante.

Para el momento de la publicación de este artículo, según la página web de Cancillería, Migración Colombia ha entregado 19.863 Permisos por Protección Temporal a ciudadanos venezolanos y tiene otros 224.000 aprobados.