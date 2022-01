La salud y la migración son derechos hermanados

Por Olimpia Palmar, Wayuu Iipuana

Red de Comunicaciones Wayuu

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su marco referencial sobre Cobertura Sanitaria Universal expresa que todas las personas y comunidades (sin distinción de nacionalidad) tienen el derecho de acceder equitativamente a los servicios de salud, comprendida como salud de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, que pueda necesitar, donde y cuando los necesiten en cualquier momento de su vida, y hace énfasis en la calidad y que este no amerite sufrimiento o empobrecimiento por utilizarlo. Por su parte Colombia reconoce que la salud es un derecho fundamental que se debe garantizar a todas y todos en el territorio nacional sin distinción de nacionalidad. Pero, la atención en salud se presta de manera diferencial de acuerdo con su estatus migratorio.





Para diciembre del 2020, el observatorio del proyecto de Migración Venezuela como resultado de la encuesta de calidad de vida e integración de los migrantes venezolanos en Colombia dijo que el 66,1% de la población encuestada no se encuentra afiliado a ningún régimen de salud. Y que al menos el 75% de los encuestados que presentaron problemas de salud sin complicaciones no accedieron al sistema de salud por razones como: porque lo han rechazo por no tener el PEP, o por temor a ser rechazado por ser migrante, porque lo hacen esperar mucho, el trámite para una cita es extenso. Aun cuando el estado colombiano es referencia en la apertura de políticas públicas para la atención de la población migrante aún existen grandes brechas de desigualdades para el acceso de la salud en el departamento de La Guajira.





El Periódico Kakuwai Pütchi, presenta la siguiente infografía para dar conocer la ruta de acceso a salud y para que usted amiga, amigo lector sienta qué #LaGuajiraEsTuCasa.

Primero que todo es importante saber cómo funciona el sistema de salud de Colombia.





El sistema de salud de Colombia funciona a través de dos (2) entidades, la primera, es la Entidad Administradora de Planes de Beneficios en Salud – EAPB o las Empresas Prestadoras de Salud - EPS, esta funciona como una aseguradora de la salud de los y las afiliadas. Y están, las Instituciones Prestadoras de Salud las IPS que son las encargadas de brindar la atención en Salud. Para tener el seguro y así recibir la prestación de salud, debes estar afiliado a cualquiera de los dos regímenes de afiliación: el régimen subsidiado para las personas que no tienen capacidad de pago o quienes pertenecen a comunidades indígenas o poblaciones vulnerables. El régimen contributivo las y los afiliados deben realizar cotizaciones mensuales según sus ingresos y se vinculan cuando son empleados, trabajadores independientes, pensionados en Colombia, o tienen capacidad de pago.

Otro dato importante

La población migrante si se puede registrarse al sistema de salud de nuestro país, pero su atención depende de su estatus migratorio

Cada caso:

v Una persona con Visa y cédula de extranjería

v Con Permiso Especial de Permanencia

v Permiso por Protección Temporal vigente migrante, retornada con su núcleo familiar

Puede afiliarse al régimen contributivo o subsidiado del sistema de salud, según su capacidad de ingreso reflejada en la encuesta SISBEN. En caso de personas vulnerables, víctimas del conflicto armado, o indígenas pueden acudir a la alcaldía donde reside para solicitar ser incluido en el listado censal de poblaciones especiales o acudir a su autoridad tradicional para que la afilien sin tener que solicitar la aplicación de la encuesta del SISBEN, según lo establecido en el Decreto 064 de 2020.

v Personas migrantes venezolanas sin Pasaporte

v sin Permiso Especial de Permanecía

v con la Tarjeta de movilidad Fronteriza (TMF)

Pueden recibir atención de urgencias en cualquier IPS pública o privada, y tiene derecho a ser beneficiaria de atenciones colectivas en salud ofrecidas por alcaldías, gobernaciones y Gobierno Nacional. No pueden afiliarse al sistema de salud, según lo establecido en el Decreto 064 de 2020.

Y ahora que conocen el Sistema de Salud de Colombia, le indicamos los pasos para afiliarse en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo

Régimen Subsidiado

1. Para afiliarse al régimen subsidiado existe legalmente 2 opciones

a) Solicitar su inscripción al listado censal de la Alcaldía municipal donde reside como persona migrante venezolana, en caso de ser indígena solicitar ser incluido en el listado censal de su comunidad sin capacidad de pago, pobre y vulnerable con el número de PEP o PPT de acuerdo con lo establecido en el Decreto 064 de 2020.

b)

También puede solicitar la aplicación de la encuesta del Sistema de Identificación de Beneficiarios Potenciales de Programas Sociales (Sisbén) para establecer su estatus socioeconómico y verificar que sea elegible para recibir este y otros subsidios del Estado.





2 Diríjase a la secretaria de salud y solicite el directorio de EPS o EAPB del régimen subsidiado que prestan atención de salud en el municipio donde reside.

3. Elija de esa lista la EPS o EAPB de su preferencia y diríjase a la oficina para tramitar el Formulario Único de Afiliación y Novedades al Sistema General de Seguridad Social en Salud, es posible que la entidad le solicite otros documentos como recibo de servicios o certificación de su autoridad tradicional. Este paso también puede hacerlo vía internet registrándose previamente en el página www.miseguridadsocial.gov.co

4. Para verificar su afiliación visite la página https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

Régimen Contributivo

1. Para afiliarse al régimen contributivo debe acercarse a las EPS o EAPB de su preferencia.

2. Diligenciar el Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades. También se puede hacer la afiliación en línea a través del portal www.miseguridadsocial.gov.co, registrándose previamente en el mismo.

3. Para aquellas personas que son empleadas, su empleador(a) también debe firmar el formulario, debido a que será quien descontará de su salario una parte por concepto de cotización a la EPS.

4. Si es independiente, debe pagar la cotización a través de la planilla integrada.