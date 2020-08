Outaa - La Muerte

Esta madrugada recordé a mi tía Aramirta quién tenía una voz fuerte, pero una sonrisa amplia, era de porte elegante y amaba la vida porque siempre estaba dispuesta a darla por su familia, era decidida y valiente, en resumen: la admiraba. Hoy una pandemia nos obliga a estar aislados, mantener un distanciamiento social, proteger a la familia alejándonos, una situación verdaderamente difícil para quienes tienen un familiar muerto mientras el corazón y la tradición nos piden abrazar, estar cerca. No siempre se dan palabras de condolencias como lo hacen los no indígenas, nosotros solo necesitamos vernos, sabernos juntos para estar fuertes y consolarnos en colectivo. Entiendo que la muerte no siempre es mala, no siempre es odiosa, no siempre se ensaña en quitar para terminar, a veces llega para aliviar, para llevarnos junto a los nuestros. Pero qué difícil es asumir la ausencia en ese último adiós de aquellos a quienes amamos.