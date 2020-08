Educación, Virtualidad y Pandemia en La Guajira

·

( Estudiante, Sector Público) Te cuento mi experiencia: al principio me costó mucho adaptarme al cambio tan drástico. Los exámenes son muy largos, los trabajos, los videos. Pero algunos conocidos y familiares que viven en zonas rurales (Rancherías) donde no tienen conexión con el mundo, no tienen señal de celular, por lo que es muy difícil comunicarse con ellos. Un ejemplo que puedo darte es que una profesora nos pidió conectarnos pory solo asistimos 5 personas. Honestamente no me gustan mucho las clases virtuales porque no todos tienen las mismas oportunidades que tengo yo.