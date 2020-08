Los niños primero

No se puede defender lo indefendible con la idea de la administración de justicia propia, la idea de autonomía como elemento de administración de justicia propia debe tener una excepción. La violación no es una falta cualquiera que se pueda solucionar como si se tratara de un acto menor. El sistema normativo wayuu no se va a derrumbar si se ponen a dialogar los dos sistemas de justicia en aras de una sanción ejemplarizante, y que tenga como punto en común el reconocimiento y resarcimiento moral, económico de las familias, y la recuperación de la condición moral, psicológica y social del niño.