Mi silencio - Relato de un Niño Wayuu abusado*

El que estaba sentado sobre mí, me volvió a gritar las mismas palabras, me escupió, amenazó con violarme esta vez frente a sus hermanos y primos. De entre mis verdugos uno de los hermanos menores agarró de un brazo y me quitó de encima a quien me tenía aprisionado, se puso entre nosotros y terminó con la escena. A su hermano le dijo que me dejara quieto, que esos no eran juegos y a mi me dijo que me fuera. Fue así como mi tarde se extendió. Llegando a casa me sacudí la arena, limpiaba mi ropa y las lágrimas para no tener que justificar nada, pero las cosas no se dieron tan bien, mami me esperaba en el portón con castigo en mano.