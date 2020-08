Entrevista: Dra. Marisela Mosquera - Gerente de la IPS Auyuleepala en La Guajira

Dra. Marisela Mosquera: Una de las estrategias que venimos implementado es la teleconsulta que se realiza diariamente en la mañana y en la tarde. La atención se lleva a cabo básicamente por llamada telefónica con la participación de 2 enfermeras jefes, 2 trabajadoras sociales, 7 médicos para todo usuario de área rural y urbana.

La vacunación se hace puerta a puerta con personal debidamente protegido, además la atención domiciliaria se realiza teniendo en cuenta la pertinencia y la necesidad de los usuarios según normas del Ministerio de Salud.

Las visitas a las comunidades se desarrollan con grupos interdisciplinarios que además reciben formación y capacitación adecuada por funcionarios de la IPS, incluyendo hablantes de wayuunaiki en la institución y las comunidades.

Trabajamos en horario continuo de manera presencial en la IPS, pero se continúa con las atenciones telefónicas y domiciliarias, el resto del día. De igual manera se implementaron líneas telefónicas, correo electrónico y whatsapp, para que los usuarios tengan acceso a toda la información requerida, así como a los servicios que necesitan.

NotiWayuu: ¿ Que aporte recibe la ips de parte de la Secretaría de Salud para ayudar a la prevención del COVID 19?

Dra. Marisela Mosquera: En cuanto a esto no hay mucho que decir. No se recibe ningún aporte.

NotiWayuu: ¿Cómo ve usted el comportamiento de los ciudadanos en La Guajira?

Dra. Marisela Mosquera: Pienso que no han sido conscientes de la gravedad de lo que representa esta pandemia. Considero que no hay conciencia de autocuidado y lo que esto representa para el resto de la población.

NotiWayuu: Existe un Plan de Contingencia a Nivel Nacional para prevenir el COVID. ¿Como lo aplica la IPS?

Dra. Marisela Mosquera: Sí. Este plan de contingencia es lo que expliqué en las preguntas anteriores y debo agregar que se hizo a nivel institucional la adopción de cada lineamiento del Ministerio, los cuales fueron distribuidos y socializados a todos los funcionarios, y son vigilados por el grupo de coordinadores.

NotiWayuu: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la IPS para atender la emergencia?

Dra. Marisela Mosquera: Entre tantas cosas, la concientización de que todos somos vulnerables, aún mas el personal de salud. En ese contexto es necesario no escatimar en la protección del personal que labora como lo hemos hecho, a pesar de que represente un gasto no remunerado a la institución. De igual manera ser obedientes con acatar cada medida ministerial, invertir en la adquisición de todo elemento o equipo que se requiera para facilitar que todas las actividades puedan ejecutarse a cabalidad. Con esto me refiero a los carros para traslado de equipos para la toma de muestra, visitas domiciliarias, el personal que lleva medicamento, un personal que, aún en casa, cuente con los elemento para mantener la atención, generar todos los espacios para mantener la comunicación y las capacitaciones, además del apoyo psicoemocional a los trabajadores para lo cual se ha implementado un programa de apoyo interno con personal idóneo como psicólogos porque no podemos olvidar que aunque nuestro trabajo sea la salud también somos seres humanos y enfrentarnos a esta situación genera grandes cargas de estrés.

NotiWayuu: ¿Por qué cree usted que Maicao presenta el más alto numero de contagios en el departamento?

Dra. Marisela Mosquera: Hay básicamente dos factores y uno corresponde a la responsabilidad de la administración municipal, con esto quiero decir que las estrategias implementadas han sido fallidas, además de no ser aplicables a la situación específica de nuestra localidad, ya que no se han tomando en cuenta factores importantes como la geografía, la frontera, la situación de calle de los inmigrantes, el alto ejercicio por parte de la población local del empleo informal, la pobreza, la cultura, la capacidad en cuanto a las condiciones de salud, insuficiencia en UCI, hospitalización, insumos médicos, profesional calificado.

El segundo factor es la irresponsabilidad generalizada que ha mostrado la población del municipio, tomando en cuenta su comportamiento en medio de la pandemia, que más allá de sus necesidades básicas, manifiestan una falta colectiva del compromiso personal y hacia la comunidad desencadenando el desborde de contagios diarios.

NotiWayuu: Los migrantes venezolanos reciben algún tipo de atención de parte de las IPS