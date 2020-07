El Capitán del Cultivo

Para mi tío Capi al igual que para otros habitantes de la zona ha sido una prueba de paciencia y perseverancia, hace algunos días estuve por allá y me sorprendió ver esos surcos perfectos, con hermosos brotes de ají criollo y cilantro, “toca ir probando con sembrar otras cosas a ver cómo me va” – dice con gesto contento. Lo felicite y me dijo que todavía no cantaba victoria porque aunque el agua del pozo ha sido buena, falta agua de lluvia para que la cosecha este totalmente bendecida. Y aquí estoy yo pidiendo a Juya – Padre de La lluvia, para que visite pronto estas tierras, porque de la lluvia depende el sustento y economía de centenares de familias en toda la península de La Guajira y mucho más en esta confinamiento por la pandemia.