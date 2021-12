Mujeres Wayúu: una larga lucha por la defensa de sus derechos y los de su pueblo

La Guajira, región localizada en el noreste de Colombia, es escenario de un combate de varias décadas del pueblo Wayúu por defender su territorio, favorecer la democracia y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres de ese pueblo donde predomina una relación matrilineal, es decir que "las madres transmiten el territorio".



Región árida y alejada de la capital, La Guajira es uno de los territorios favorecidos por la Constitución aprobada en 1991; que otorgó a los pueblos indígenas "derechos colectivos sobre su territorio, que no pueden vender ni transferir, en tanto que los indígenas no se pueden mover del territorio", recuerda nuestra invitada Anna Schmit, autora del libro 'Sexe et territoire en Colombie, femmes autocthones en lutte XXe siècle', publicado por la editorial L’Harmattan ('Sexo y territorio en Colombia, mujeres autóctonas en lucha siglo XXI', no traducido al español). Schmit añade que en el pueblo Wayúu, "las madres desempeñan un papel especial en la sociedad, pero el poder, la autoridad tradicional, casi siempre es de los hombres en la familia".