La Fama de José Vicente Cotes

Por, Miguel Iván Ramírez Boscán

Fuerza de Mujeres Wayuu – Red de Comunicaciones Wayuu





“Hay millones de cosas que las universidades nunca nos van a enseñar, porque es mucho mas valioso lo que nos enseña la madre tierra y nuestro seno familiar; incluso como me lo dijo una vez Ángel Amaya, el principio del respeto es algo que no te van a enseñar dándote clases y el respeto es el principio más valioso del wayuu”.





“El respeto es la base de todo: respetando la naturaleza, su generosidad te recompensa con los alimentos, el agua y el lugar donde vivir, es decir el territorio; si respetas a mamá y papá, recibirás una bonita educación de lo que somos como wayuu; si eres respetuoso con los demás, nunca vas a tener problemas con nadie, nunca van a tener que estar mandándote la palabra para deshonrar a tu familia”.

Apenas llegando y con esto nos recibió el tío José Vicente Cotes mientras nos extendía el puño para saludarnos, siendo claramente precavido por todo lo que la pandemia ha dejado, con tapabocas puesto, pero con su peculiar voz hablaba y hablaba, a lo cual nosotros, precisamente con todo respeto, nos limitamos a sentarnos en 2 chinchorros que nos ofreció y las sillas alrededor de su enramada, en el Resguardo El Pasito, lugar donde recibió nuestra visita.

“Me siento contento cuando los jóvenes hacen trabajos para apoyar a los paisanos, hoy los de la nueva ola wayuu viven pendiente de muchas cosas que no son de respeto para con la cultura; desaprovechan la tecnología como los celulares, los agarran es para escuchar música esa de reggaeton que es vulgar y copian los peinados más raros de los artistas, eso también hay que respetarlo, su cuerpo e imagen, como si eso los fuera a hacer famosos”.

Eso precisamente nos llevó a la casa del tío, su fama; esa que hoy a sus 73 años ha sostenido desde hace mucho tiempo, es fama de varios momentos de su vida y que ha escalado diferentes aspectos: “La gente me reconoce por la fama que tuvo peregrino, el papel que hice de actor en la película Pájaros de Verano, ese ha sido como el más grande; pero también he actuado con la corporación jayeechi, ahí también logré que me conocieran bastante, pero eso siempre es pasajero, para mi es más importante la fama que me deja el ser un buen familiar, una buena persona y para eso insisto, lo mejor es ser respetuoso, eso si que habla bien de las personas, esa es mi fama”.





Desde que lo conozco, siempre con su sombrero borsalino, sus gafas tipo rayban y su wararat, ha reflejado eso precisamente: una persona de respeto, el cual complementa con humildad y fluidas conversaciones que envuelven con anecdóticas palabras que conjuga de vez en cuando con sonrisas que descubren aún más el calor humano que emana, eso sí, de manera natural siempre es protagonista en el entorno donde se encuentre.





“Hombre sobrino, que lastima que usted no haya aprendido a hablar wayuunaiki; en la lengua también hay mucho que aprender, porque el que pierde la lengua, vende el pueblo y si es abogado mas rápido, porque se olvidan de las leyes de uno y lo hacen a uno ceder las tierras con las leyes esas de los alijunas”… con cierta risa picara pero cautelosa como para no herir mis susceptibilidades, el tío José Vicente hacia énfasis en los riesgos que se tienen cuando se pisan los colegios y las universidades sin haber aprendido la esencia del respeto por la cultura misma – “Pero no se preocupe por mis palabras sobrino, casos se han visto y uno de esos es usted… siga trabajando que yo siempre lo he visto en buen camino”… Como dice uno coloquialmente: ahí me la embarajó el tío, pero si hay grandes aciertos en sus palabras.









“Mi legado es tener una personalidad sincera, soy responsable con mis cosas y soy un wayuu de palabra; esos son los principales fundamentos para ser una persona respetuosa y eso es lo que le digo a los jóvenes como ustedes… hoy me agrada que ustedes me visiten y vengan a hacerme estos videos; esto me halaga y ojala con esto mi palabra vaya a dar lejos, porque hoy muchos jóvenes no le prestan atención a lo que los viejos decimos, es ahí cuando uno se queda como pájaro de verano”...





Caminamos hasta el jagüey y allí nos contó que ha estado encerrado juicioso estos 8 meses, que el tema de la pandemia se lo tomó muy en serio; que cerró la entrada a su resguardo porque no quería que esa peste llegara a su familia… “La gente entendió y hemos estado bien, esto es un tema también de hacer respetar el territorio”.





Mis respetos para usted Tío José Vicente.