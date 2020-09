LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN LA GUAJIRA VENEZOLANA

Por: Sailyn Fernández

Comunicadora indígena

Miembro de la Red de Comunicaciones Pütchimaajana

Hablar de estrategia educativa en tiempos de pandemia, es hacerlo de una situación que debilita el campo escolar. Antes de la llegada de la pandemia, en el municipio fronterizo Guajira ya se venían visibilizando conductas deplorables en el tema de la educación, la misma que viene enfrentando un alto nivel de deserción escolar, donde a diario se observa la presencia de niños de edad escolar deambulando en las calles, con un rango de miseria constante, el impacto mundial de la pandemia dio un giro que opacó la educación, convirtiendo el ejercicio docente en un reto a ciegas.

Retos para un nuevo año escolar según organismos internacionales

Para contextualizar es necesario una mirada a nivel de América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los alumnos permanecen fuera de las aulas, UNICEF, la UNESCO y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) llaman a los gobiernos de la región a intensificar la preparación de todas las escuelas para una eventual reapertura segura y ayudarles en este proceso con dos nuevas herramientas la planificación e implementación de un proceso de reapertura segura de las instituciones educativas

En total, más de 154 millones de niños, niñas y adolescentes dejaron de asistir a clases en América Latina y el Caribe. Más de 80 millones de niños dejaron de recibir comidas escolares luego del cierre de sus escuelas en la región. A nivel global, 24 millones más de niños y jóvenes podrían abandonar la escuela o no tener acceso a la escuela el próximo año debido al impacto económico de la pandemia, según la UNESCO.

¿Y la Guajira qué?

Por otra parte, haciendo una radiografía del campo educativo en el municipio Guajira, es necesario mencionar que durante la última década, las escuelas han vivido el olvido estatal, múltiples factores que se pueden notar desde la carencia de infraestructura y paradójicamente centros convertidos en depósitos de pupitres rotos, dejando claro que en el municipio Guajira la educación a distancia durante este último año escolar dejó experiencias insatisfactorias en quienes intentaron realizar las estrategias educativas.

Para escribir este artículo, les confieso que hizo falta una dosis de caminata, acompañamiento y observación de las escuelas cerradas, ver a los niños, niñas y adolescentes que se enfrentan a la calle para ganar algo de dinero, sin tener la mínima precaución de que pueden contagiarse, solo la esperanza de vender el café diario, comprar gasolina, en resumidas cuentas, rebuscarse, es la muestra de la gran necesidad en casa. Escenas que permiten ver las adversidades, la deficiencia y el deterioro de la educación, problemas que hoy son más vigentes que la propia pandemia.

La Educación durante la pandemia, mirada por los docentes

La realidad de las clases virtuales en una zona donde la población, pasan más de 72 horas sin luz, algunos ya se acostumbraron a vivir a oscuras, siendo esta unas de los detonantes para definir la educación en el municipio Guajira como “desequilibrada y caótica”, mientras que en algunos lugares los docentes estipulaban una fecha para que los representante retiraran los cuadernos con las actividades, luego ir de casa en casa para retirarlo; En otras escuelas simplemente se limitaron a mantener cerradas las puertas, caso de las escuelas que se encuentran en la línea fronteriza, allí los estudiantes nunca fueron atendidos.

“Todo fue un cambio, nos agarró desprevenidos” respondieron los profesores consultados, mencionaron lo maratónico de planificar en medio de la pandemia. Los docentes de 170 escuelas del municipio Guajira, no entendían la dinámica de hacer clases a distancia, siendo esta la alternativa emanada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela.

Conversando con Irama Larreal profesora en el área de Educación para el Trabajo, con mucha preocupación a la culminación de este período escolar 2019-2020 me decía: “resumo este año escolar como caótico… ¿Cómo íbamos a hacer? Me preguntaba, pero debía cumplir. Muchos estudiantes no podían completar las actividades, sin embargo a esos estudiantes se les permitió pasar a otro nivel para el nuevo período”.

“Sabíamos de antemano que la entrega de portafolios con los cuadros de contenido no era suficiente, al finalizar el años escolar nos dimos cuenta que no todos los estudiantes respondieron, por supuesto eso se debe a los inconveniente que ellos tuvieron, primeramente muchos estudiante viven alejados de las instituciones y otros no tenían la manera de investigar, realizaron lo que pudieron en las mínimas condiciones” así lo señala la profesora Keinibel Palmar.

Clases en casa

Ante la consulta sobre la educación en tiempos de pandemia a los representantes, en su mayoría manifestaron lo negativo que fue el proceso de aprendizaje, exponen diferentes realidades: problemas eléctricos, la deficiente y en algunos casos la inexistente señal telefónica, “Es un caos total la educación de nuestros hijos, me da nostalgia ver que vivimos estos tiempos” me relata Luciana Camargo, quien es representante de la Institución Fe y Alegría Paraguaipoa. Por otra parte en las comunidades lejanas, las niñas y niños retomaron algunas prácticas culturales: buscar agua, cortar leña, hacer casería, sembrar, lo que para la cosmovisión wayuu es alentador debido a que permitió fortalecer la identidad propia, los usos y costumbres.

Buscamos entrevistar a los responsable de la educación en el municipio Guajira, pero hasta la fecha no fuimos atendidos. Lo que deja entredicho su voluntad y claridad respecto a los nuevos desafíos de la educación durante y para la pos-pandemia.