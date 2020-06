Rebeldía wayúu: niñas rehúsan casarse en rancherías de La Guajira

María tiene 16 años y hace dos huyó de su ranchería . Lo hizo cuando un pretendiente ofreció por ella 20 millones de pesos. Su familia aceptó, ella no.









“ Yo no me fui a vivir con él porque no me dejé, no quise ”. Uno se siente como rara, como un animal que están vendiendo. Yo tuve que salirme de la casa, hay otras niñas que se atienen a lo que dicen sus padres pero yo no, yo no me dejé, no quise ”, dijo.





Ella es wayúu, etnia indígena ubicada en el departamento de La Guajira , zona norte de Colombia. En esa cultura casan a las niñas tras su primera menstruación. Carmela Obediente Vangrieke , de 66 años y autoridad tradicional, comenta que “ l os matrimonios en sí no tienen una edad especifica ; hasta antes de que la niña se desarrolle si tiene un pretendiente de lo que merece en su nivel social, la preparan para ese hombre”. Agregó que “ no esperan a que él la enamore, si a él le gustó la niña, va a donde sus padres y les dice ‘cuando esta niña esté preparada para ser una mujer de hogar, la voy a pretender soy yo ’ y la preparan para el señor que va a dar lo que puede dar por ella”.



Lo que es tradicional y cultura para los wayúu es delito en la legislación ordinaria colombiana. El abogado y experto constitucionalista Nestor Osuna explica que “ esas tradiciones y esas expresiones culturales , tienen como límite los derechos humanos y la Constitución. Es un delito grave, es un delito de carácter internacional, los delitos sexuales con menores de 14 años de edad. Y frente a eso no cabe apelar a la diversidad cultural”.