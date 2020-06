La conectividad virtual de estudiantes de la Alta Guajira la hace una emisora indígena

La única información de COVID 19 en La Guajira Extrema la hace la pequeña radiodifusora.





Una emisora que tiene su sede en el corregimiento Nazaret en La Alta Guajira, se ha constituido en el único enlace virtual que tienen cerca de dos mil estudiantes de la básica primaria para poder desarrollar los trabajos que les encomiendan los profesores en las cartillas y en el vehículo de información de los docentes para entregarle explicaciones a los educandos de tres de los nueve corregimientos de Uribia que están muy dispersos geográficamente.

Los profesores siguen llegando a la emisora y usan su frecuencia para entregar mensajes de importancia a los alumnos. Los estudiantes de tres corregimientos pueden reunirse en un determinado sitio donde se hacen algunas evaluaciones y se entrega más trabajo gracias al servicio de la emisora.

A la emisora también llegan funcionarios de la salud para entregar información sobre la COVID 19, son mensajes que el equipo de la radiodifusora emite en español y wayunaiki, principalmente para que la comunidad esté alerta sobre la pandemia de la cual son unos pocos los que tienen noticia ya que allí no llegan las ondas de las emisoras de cadena, sino la radio de Venezuela.

Un servicio social gratis

Ecos de la Makuira, poco a poco se estaba convirtiendo en una experiencia parecida a la de Radio Sutatenza de Boyacá para los campesinos de todo el país, pero varios problemas la han neutralizado, hoy día no alcanza un kilovatio de potencia, pues están ‘emparapetados’ para poder ayudar a los cerca de 2.000 habitantes que tiene el corregimiento y los pueblos vecinos no muy distantes. El incendio que se produjo en sus instalaciones el 25 de mayo de 2019. Acabó con los equipos de gran potencia y con los generadores de energía fotovoltaica que habían conseguido con un poco de ayuda del Estado, pero con grandes aportes del sector privado internacional. “Una institución internacional nos donó muchos equipos y nuestra señal se recibía en casi todos los corregimientos de Uribia con claridad”, sostiene María del Tránsito Iguarán, actual directora de la emisora que fue conseguida por la organización Wayuu Araurayu.

Se levanta de las cenizas

El fuego lo acabó todo y después de eso no fue posible conseguir ayuda de Gobernación, ni la Alcaldía de Uribia, sin embargo los directivos, conscientes de la importancia de la emisora y la necesidad de tener un medio de información para salvar vidas y llevar bienestar en general, hicieron esfuerzos y habilitaron un pequeño trasmisor con el que ahora están difundiendo. En febrero la Alcaldía de Uribia les donó una pipeta de gasolina y trabajaban hasta más de doce horas, pero no hubo más ayuda y los cuatro trabajadores entre administrativos y locutores tenían que poner dinero de su peculio para comprar combustible y estar al aire. Simultáneamente buscaban la ayuda que no ha llegado aún.

Ahora prenden un rato en la noche

Se hicieron todas las diligencias para conseguir ayuda y tener combustible para estar al aire todo el día, pero no se logró. “Ahora estamos aprendiendo a las 6:00 y apagamos a las 9:30 de la noche. En este tiempo los profesores aprovechan y envían mensajes a los estudiantes, pero el tiempo no nos alcanza, nos gustaría estar todo el día entregando información a la comunidad, pero no podemos. Ahora que ustedes se han interesado en conocer algo de la emisora quiero aprovechar para enviar un mensaje a las autoridades y entiendan que es un servicio que no se puede perder”, dice la directora.

Servicio invaluable