‘Los conflictos del viento’: el pueblo Wayuu alza su voz frente a la transición energética en La Guajira

• La Guajira está en el centro de la transición energética de Colombia, pero mientras el territorio se prepara para producir energía eólica para el país, comunidades Wayúu continúan enfrentando una profunda brecha de acceso a electricidad, restricciones sobre sus territorios y afectaciones a sus formas de vida.

• ‘ Los conflictos del viento ’ advierte que, si no se garantizan participación efectiva, autonomía y beneficios colectivos, la transición energética corre el riesgo de reproducir las desigualdades del modelo extractivo que busca reemplazar.

• La investigación fue realizada por Fuerza de Mujeres Wayuu y Oxfam Colombia en el marco del proyecto Fair Finance International y Just Energy Transition , con el apoyo de Oxfa m Dinamarca , Oxfam Intermon y Oxfam Novib , financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Sida).

Riohacha. Septiembre 4 de 2026. (@OxfamColombia). La transición energética no será justa si reproduce en los territorios Wayuu las desigualdades, afectaciones y relaciones de poder asociadas históricamente al modelo extractivo. Desde esta convicción, Fuerza de Mujeres Wayuu junto con Oxfam Colombia, en el marco del proyecto Fair Finance International y Just Energy Transition, con el apoyo de Oxfam Dinamarca, Oxfam Intermon y Oxfam Novib, financiado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (Sida), presentaron los dos volúmenes de ‘Los conflictos del viento’, una investigación que analiza la manera en que avanzan los proyectos minero-energéticos en La Guajira y posiciona la voz, el pensamiento y las demandas de las comunidades frente a las decisiones que comprometen su territorio y su pervivencia.

El primer volumen, Los recursos minero-energéticos de La Guajira en el marco de la Transición Energética Justa, caracteriza los proyectos de energía eólica y solar, minería e hidrocarburos desarrollados o proyectados en el territorio. También examina la participación de empresas nacionales y extranjeras, sus fuentes de financiación y el traslape de estas iniciativas con resguardos y comunidades Wayuu.

El segundo volumen, La justicia para el pueblo indígena Wayuu en la transición energética: análisis y demandas propias, recoge las experiencias de las comunidades frente a la actuación de las empresas y las afectaciones sociales, culturales, ambientales, económicas y organizativas identificadas. Asimismo, expone las consecuencias diferenciadas sobre las mujeres, las niñas, los niños y los jóvenes.

Ambos documentos advierten que la transición energética no puede limitarse a reemplazar los combustibles fósiles por fuentes renovables mientras continúan las prácticas extractivistas, las relaciones desiguales y la exclusión de los pueblos indígenas. Para Fuerza de Mujeres Wayuu, una energía denominada “limpia” no puede construirse sobre la vulneración de derechos, la división comunitaria ni el debilitamiento de la autonomía y del gobierno propio.

Para Oxfam Colombia, avanzar hacia una transición energética justa implica transformar las relaciones de poder que históricamente han afectado a los pueblos y comunidades de La Guajira. Los proyectos de energías renovables deben garantizar la participación efectiva de las comunidades Wayúu, respetar su autonomía y gobierno propio, asegurar información transparente y promover una distribución justa y sostenible de los beneficios. Una transición energética verdaderamente justa no puede limitarse a cambiar la fuente de generación de energía: debe garantizar derechos, fortalecer las capacidades de las comunidades y asegurar que quienes habitan los territorios también puedan beneficiarse de las transformaciones que allí se producen.

“Una transición energética justa no puede construirse a costa de los derechos, la autonomía y la cultura de los pueblos que habitan los territorios. En La Guajira, cambiar la matriz energética debe significar también transformar las formas de participación y garantizar beneficios colectivos y sostenibles para las comunidades Wayúu. La transición no será justa si reproduce las prácticas de exclusión y las desigualdades del modelo extractivo que pretende superar”, indicó Jenny Gallego, responsable del programa influyentede Oxfam Colombia.

La investigación evidencia una profunda contradicción: La Guajira es presentada como uno de los principales territorios para la generación de energía eólica y solar del país, mientras numerosas comunidades Wayuu continúan sin acceso suficiente a electricidad, agua potable, salud y educación. La transición solo podrá considerarse justa si ayuda a cerrar estas brechas históricas y garantiza beneficios colectivos, duraderos y concertados con las comunidades.

Desde el pensamiento Wayuu, el territorio no es una extensión de tierra disponible para la instalación de proyectos. Mma, la Madre Tierra; Jouktai, el viento; el mar, los caminos, los sitios sagrados y los espacios de pastoreo forman parte de un sistema vivo que sostiene la memoria, la espiritualidad y la identidad del pueblo.

En este sentido, Deris Paz, lideresa de Fuerza de Mujeres Wayuu, expresa: “Para el pueblo Wayuu, Jouktai no es una mercancía ni Mma un terreno vacío: el viento y la tierra tienen memoria, sostienen nuestra vida y hacen parte de lo que somos. La verdadera justicia consiste en conservar la armonía, respetar lo que hemos heredado y garantizar que ninguna idea de progreso destruya la dignidad de nuestros pueblos”.

Los documentos incluyen recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, las autoridades ambientales, las empresas y el sector financiero. Entre ellas se encuentran garantizar información pública y accesible; desarrollar consultas previas legítimas y culturalmente adecuadas; respetar el consentimiento libre, previo e informado; fortalecer los gobiernos propios; proteger los sitios sagrados y establecer mecanismos independientes de seguimiento, queja y reparación.

El lanzamiento reunió a autoridades tradicionales, sabedores, lideresas, jóvenes y representantes de diferentes comunidades Wayuu. Fue un espacio para socializar los hallazgos de la investigación, promover el diálogo intercultural y fortalecer la participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con los proyectos energéticos.