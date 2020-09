PANDEMIA DICTATORIAL: IGEPAPWC-$.

Por: Juan Andrés Palmar Parodi

Wayuu Uliana

Foto: Archivo de la Fuerza de Mujeres Wayuu



Teniendo tan solo 22 años, puedo llegar a decir que la juventud es placentera, no sin antes, efímera, en cuanto a las vivencias, cada joven invierte su tiempo en lo que plazca. Yo de mi parte, quiero compartir mi percepción acerca de la Pandemia, para esto, hago uso del tejido de la palabra que me heredaron los ancestros wayuu, el ideal de libertad y los principios de volver al origen para reconocer el contexto actual, comenzaré en esta oportunidad, escribiendo estas palabras: NO SE PUEDE SILENCIAR A LA MENTE.

La pandemia que arremetió y que actualmente está dejando sus rastros en el planeta entero, la formulo como: la que llego estando una antes de ella; y es que sí, ya cada ciudadano sufría una de las peores pandemias que ha existido durante siglos, desde antes de los avances tecnológicos que nos han llevado a ser, y abro comillas “una mejor sociedad”, una que ha tocado el hombro de cada ser humano que aun respira, que lucha por el pan de cada día. Y dentro de la sociedad wayuu, es donde esa pandemia, que recuerdo, no es la COVID-19, esta ha salido gloriosa, entonces, ¿quién se lleva el premio?

Preguntemos por un momento ¿Dónde están los entes gubernamentales que levantan su voz dizque en apoyo a la comunidad indígena? Son pocos, o mejor dicho… se pueden contar con las manos o se pueden sacar de algún archivo o alguna fotografía tomada para un “evento temporal”. Millones de millones de trillones de billones de pesos o de dólares si lo quieren leer así, han sido “invertidos en el buen vivir del pueblo indígena”. ¿Cuántos eslóganes han creado empresas ligadas al gobierno para tener contratos en el Departamento de La Guajira?

Y acá otra pregunta que nunca sale de mi mente, y ahora más que nunca, desde que la nueva pandemia ha arremetido en nuestra comunidad, queriendo quitarle el puesto a la anterior que a mi parecer, NO LO HARA. Es necesario mencionar el triangulo amoroso de tiene con resaca a la sociedad guajira, por un lado la administración gubernamental, también están las empresas privadas (ligadas a la anterior), y la fresa del helado: los partidos políticos, que unidos con las dos primeras vienen a ser los grandes exponentes de un mal llamado corrupción, ¿Esos tres “sabios” han de saber de la pandemia que ha estado reinando desde muchos años en el pueblo wayuu, desde Venezuela, hasta Colombia, en nuestro extremo norte y no tan extremo? Debidamente: si lo saben. Humanamente: no les interesa. Económicamente: les conviene que continúe. ¿Son responsables que la pandemia, que no es el coronavirus, siga en línea? Por supuesto que sí: directa e indirectamente.

Ahora, como toda pandemia merece de un nombre científico, pero no será científico mas que eso, el titulo es por mérito propio, y es el siguiente: Continua Inmundicia Gubernamental Empresarial Y Política Al Pueblo Wayuu, y si la abrevio así: CIGEPAPW-$. Sí, mis querid@s hermanos wayuu y conciudadano de ambos países hermanos: Colombia y Venezuela; el modo y la función del como cada gobierno, empresa, partido político, comete actos atroces y desenfrenados hacia la comunidad wayuu, son infinitos, para ellos los servicios que se merecen los wayuu, deben de ser “temporales y de grato interés económicos”, dan una ración, no sin antes, calcular sus ingresos netos a recibir por esa acción.

Y es que cada gobierno, venezolano y colombiano, viaja a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas "ONU”, y vocifera que se esta luchando para contrarrestar la pobreza, desnutrición, el desempleo, la educación, y las necesidades primordiales dentro de cada comunidad indígena; ellos se auto-glorifican dando números “reales”, para así conseguir donaciones que en muchos casos, (y este es el caso de la Guajira), no van a dar hasta donde deberían de dar. La pandemia de CIGEPAPW-$, siempre ha estado en actividad, contagiando a cada ciudadano wayuu, y muchos mueren sin ver las promesas de campaña electoral hechas realidad, por el contrario, la única luz al final del túnel para aproximadamente 5.000 niños muertos por desnutrición en los últimos años, al parecer está en Jepira.

Lo que yo, como joven he visto en estos últimos meses… ha sido grotesco: hermanos wayuu peleando entre sí, negando con sus acciones los principios de vida del Wayuuwaa “ser wayuu". Atropellos por parte de las instituciones públicas y privadas del sistema de salud. La CIGEPAPW-$, ha matado, amenazado, desatendido, desterritorializado, desertificado, arruinado, aculturado y mutilado las aspiraciones de calidad de vida en las jóvenes generaciones en La Guajira, el mal de la corrupción ha carcomido tanto que se puede considerar que ha humillado desde las entrañas a cada hermano wayuu.

El coronavirus arremete, sí, y de eso debemos de cuidarnos mutuamente y cada acción debe de ser fructífera para el buen vivir; la comunidad wayuu debe de protegerse entre sí misma, debido a que quienes deben de cumplir ese papel solo lo hacen por un bien lleno de interés, así lo forjan.

Debemos de arremeter educadamente en contra de esos “altos mandos”. Protegernos de la actual pandemia (COVID-19), porque esa acabará pronto, pero recuerden: IGEPAPWC-$, no se detendrá si no lo hacemos nosotros mismos, no terminara. La desunión debe de acabar y la desinformación, debe de perecer dentro de la sociedad misma. Una sociedad unida lo es todo, y una mente en protesta, es gratificante.

Por nuestros derechos, por nuestra vida misma, por nuestro futuro, por nuestra comunidad, por nuestro país. UNION Y FUERZA.