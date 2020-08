Palabrero de la Alta Guajira alerta sobre extraña muerte de varios Wayuu

Por: Claudio Epieyuu Henriquez

Wayuu Epieyuu

Defensor de Derechos Humanos





Se habla de cuatro fallecimientos en un sector cercano al corregimiento de Siapana donde no hay posibilidad de una atención eficaz en salud.





Cuatro indígenas fallecidos en menos de un mes en una zona alejada de la Alta Guajira, tienen encendidas las alarmas entre los líderes y la comunidad, quienes están pensando en lo peor: que la pandemia de la Covid-19, haya llegado con su mortífero mensaje a estos desprotegidos territorios.





Los fallecimientos se habrían producido en los asentamientos wayuu conocidos como Capárraga y Epeyeri, que son rancherías localizadas en la jurisdicción del corregimiento de Siapana cerca del Parque Nacional Natural La Macuira.





El último de los fallecidos es un nativo de unos 75 años de edad de nombre Adán Síjono, de quien se supo, permanecía sin sepultar este jueves al mediodía, porque sus familiares estaban esperando decisiones de los mayores en torno a si se le hacen los honores que suelen tributar a los adultos fallecidos dentro de la comunidad.





“Yo estaba preparándome para ir al velorio la tarde de este jueves, pero lo que pasa es que nosotros estamos muy ariscos por todo lo que se dice en la televisión y la radio sobre la pandemia que está matando mucha gente, varios de mis hijos me indicaron que lo mejor es esperar que las autoridades de salud hagan las pruebas respectivas y nos digan qué está pasando con esta gente”, dijo desde el corregimiento Punta Espada el palabrero Edicto Barroso, uno de los líderes connotados de esta región, quien está residenciado en este poblado.





El líder natural explicó que el hombre fallecido es su familiar, llegó a la casa y dijo que se sentía muy cansado, que no podía con su cuerpo y los allegados en su comunidad indicaron que tenía fiebre y en poco tiempo se produjo su deceso.





Además del fallecimiento, el líder wayuu expresó que había sido informado por sus parientes que en la zona se encuentran dos adultos que también están en grave estado de salud, que ya no se pueden valer por sus propios medios y que están en los chinchorros sin recibir mayor tratamiento.





Barroso explicó que es muy difícil llegar a los servicios de salud en esta parte de La Guajira, el hospital de Nazaret está muy lejos y en el puesto de salud de Siapana lo más que se puede hacer es una sutura quirúrgica.





“Nosotros en la Alta Guajira, somos un pueblo abandonado donde no llega ninguna ayuda, nosotros vemos todos los días al Presidente Duque en la TV y lo escuchamos dando informes sobre lo que mandan para cada sector de Colombia, pero no hay nada para la Alta Guajira, donde tenemos la más grande necesidad, ahora estamos muy temerosos por lo que pueda pasar”, dice el palabrero.





Necesitan una brigada de salud





Edicto Barroso indicó que les han prometido agua y no tienen agua, ahora lo que piden como una tabla de salvación para sus paisanos es que el Gobierno programe una brigada de salud, pero no de un día como hacen algunas veces.





“Necesitamos que venga un equipo de médicos y sus enfermeras y los medicamentos correspondientes, pero para que se queden por lo menos durante una semana en la que puedan tomar todas las muestras necesarias en la comunidad y las zonas vecinas donde se produjeron las muertes. Solo así podríamos salir de este estado de zozobra en el que nos encontramos. En nuestra cultura no es posible que un muerto vaya a su tumba con solo los que lo cargan, nuestra cultura tiene un respeto y reverencia por la muerte y ahora no podemos acompañar a estos muertos y es porque estamos muy ariscos con la posible llegada de ese mal. Acá la gente nunca se había muerto de esa manera, eso es lo que más nos asusta, por lo que estamos pidiendo la presencia de una brigada de salud, pero que sea real y efectiva y se puedan tomar las muestras de Covid- 19 que sean necesarias.





“Hasta ahora hay solo rumores”





La secretaria de Salud de Uribia Aceneth Quintana Restrepo, fue consultada sobre este caso y manifestó que ellos no tienen información de sus referentes en el área sobre tantas muertes. El Hospital de Nazaret que es nuestro centro asistencial en la zona solo conoció del fallecimiento de un adulto mayor, pero en ningún caso se ha podido confirmar que este haya estado contagiado por la Covid-19.





Hay solo rumores y esto no se puede manejar de esa manera. En la cultura wayuu llevar información que no sea verificable puede tener consecuencias. Hace poco tiempo se habló de un posible contagio masivo y la persona que lo hizo en una emisora fue requerida por el sistema normativo wayuu -- “le mandaron la palabra porque no todo lo que dijo era cierto” -- explicó la funcionaria y añadió que esa es una región con muchos casos de infecciones respiratorias agudas, principalmente en la población infantil.