Mujer indígena desapareció con sus dos hijas en el río Guaviare

Según información suministrada por la comunidad la mujer, en compañía de sus dos hijas, navegaba por el afluente en una pequeña embarcación, por el sector de Barranco Ceiba en San José del Guaviare , cuando esta náufrago y cayeron las caudalosas aguas. La información fue conocida en primera instancia por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San José , quienes dieron aviso a las autoridades; no obstante, en su momento no se pudo comenzar con estas labores, debido a que el único motor con el que cuentan para realizar labores de rescate acuático, está en reparación. Señaló además el teniente Malagón, comandante de ese órgano de socorro, que a la fecha se encuentran sin recursos porque no hay contrato ni convenio con el municipio para la prestación del servicio. Por su parte, la Seccional de la Defensa Civil en el Guaviare, señaló que están adelantando las investigaciones para emprender la búsqueda. "Conocimos este lamentable caso y ya estamos investigando lo ocurrido para desplegar los operativos de búsqueda. El palo en la rueda es la distancia de desplazamiento, ya que queda por lo menos a unas 10 horas del casco urbano de San José del Guaviare", dijo Jorge Díaz Martínez, director Seccional de la Defensa Civil. La mujer y las niñas hoy desaparecidas, pertenecen a la etnia indígena athikalat, un resguardo ancestral que reside en jurisdicción de San José del Guaviare, en límites con el municipio de Mapiripán al sur del Meta Se pudo establecer que hasta el punto señalado de la desaparición de estas tres mujeres, se desplazó una comisión compuesta por tres unidades de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Guaviare.