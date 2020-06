La defensa de Wounmainkat-Madre tierra, también es la defensa de nuestros derechos como niñas y mujeres Wayuu.

Por: Confluencia de Mujeres – Guaviare

Colaboradoras

De acuerdo con Jazmín Romero Epiayú, “hay muchas niñas Wayuu, por ejemplo, que no tienen acceso a la educación y se le somete a trabajo de explotación. Muchas veces son intercambiadas. Ese es un caso bastante relevante en La Guajira. Muchas veces ciertas personas arijunas o los familiares que deciden vivir en entornos urbanos se llevan a estas niñas para que sean empleadas de servicio doméstico con el cuento de que ‘la voy a poner a estudiar’”.

Jazmín Romero Epiayu es una lideresa del Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuu que ha sido una de las voces principales en esta discusión que generó el video misógino y pederasta de Fabio Zuleta. Durante mucho años ha defendido esta lucha activa por los derechos de las niñas y mujeres wayuu y desde su posición en la lucha feminista, ella ha sido objeto de estigmatización y discriminación por parte de personas que no consideran las voces de las mujeres empoderadas como voces autorizadas en la cultura. Jazmín, del clan Epiayu no solamente es defensora de los derechos de las niñas y mujeres, sino que ha sido una lideresa clave en otros procesos de resistencia relacionados con la defensa del Agua y los intereses colectivos de Wounmainkat-Madre tierra. Desde ahí se declara feminista. Ella dice que las Wayuú son feministas en ese primer término, como hijas de la gran madre.

Jazmin nació en el departamento de la Guajira, ubicado en la parte norte de Colombia y pertenece a la etnia milenaria de origen Wayuu. Su sangre está cubierta por el espíritu de la protección de sus dioses ancestrales desde los doce años cuando empezó en el camino de la dirigencia. Se autoproclama como la hija de la gran madre tierra Wounmainkat-Madre tierra y es la hija de una de las mujeres más emblemáticas en la conservación y prácticas del tejido ancestral que es trasmitido de generación en generación por las herencias más sabias de la abuela Walekeru – araña hilandera, María del Rosario Epieyu Epieyu, quién dio a luz a esta niña wayuu en un lugar mágico llamado kasushimana que traduce (tierras blancas) y que es su territorio ancestral, sus venas están cubiertas de clanes de orígenes totémicos que son representados por el rey de los gavilanes clan o E’urruku que está reflejado en los apellidos que se le asignan a cada familia en la cultura Wayuu. Su padre es José Theilor Romero Epiayu y sus hermanos son: su hermana mayor que es una activista muy reconocida llamada Jackeline Romero Epiayu de Fuerza de Mujeres Wayuu, Telasco Romero Epiayu, Yelitza Romero Epiayu; una familia ejemplo de la preservación del medio ambiente y personas fieles a los principios de su cultura milenaria.

En una entrevista reciente jazmín romero afirmó que este tipo de acciones como la ocurrida con Fabio Zuleta han dejado impactos desde tiempos atrás. No le sorprende estos tipos de videos misóginos, ya que “las violencias basadas en género” se presentan de manera constante tanto en la cultura Wayuu como en la sociedad alijuna (blancos). No es raro en Valledupar escuchar los Zuleta, como denigran y sus constante burlas y diferentes tipos de violencia en sus polémicos videos, lo que si resulta extraordinario, absurdo e indignante es ver a un hombre wayuu, en el caso de Barroso difamando y colocando el buen nombre de las niñas y mujeres wayuu al servicio de la violencia sexual, discriminación, explotación sexual y todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres de nuestro pueblo. Para que exista la verdad, justicia y reparación, los que cometen los actos de violencia se les deben imputar cargos. Si la impunidad reina, así como lo hemos visto desde siempre, lógicamente los impactos en la las niñas y mujeres wayuu se van a profundizar y más en una cultura como ésta que ha vivido grandes sufrimientos en lo que tiene con altas cifras de pobreza extrema, necesidades básicas insatisfechas, sin acceso a agua potable en las comunidades, desnutrición aguda en muchas de las niñas, jóvenes, mujeres y abuelas wayuu producto de una crisis económica en esta región.

En cuanto a las luchas que vienen dando las mujeres Wayuu y las organizaciones feministas en general para erradicar la trata, explotación sexual y violencia sexual hacia las mujeres Wayuu, estas se vienen dando a partir del empoderamiento y la formación en temas que tienen que ver con los Derechos Humanos, Derechos de las mujeres y sobre los Derechos Sexuales Reproductivos-DSR. Pero este trabajo se debe articular si o si con las diferentes instituciones que vienen trabajando estos temas, porque si bien las instituciones del Estado no están haciendo su tarea como debe ser, se ha quedado en los informes elaborados desde sus escritorios en Bogotá, creo que se debe hacer un trabajo bajo el consenso, bajo el liderazgo de aquellas mujeres y lideresas de las bases para que sus voces no sean invisibilizadas, mujeres que realmente hayan trabajado los derechos de las mujeres indígenas, derechos individuales etc., en el seno de la cultura. Para hablar de erradicar las violencias, hay que empoderar las niñas, jóvenes y mujeres Wayuu no solamente con conocimiento sino desde lo económico para que sean ellas auto sostenibles y puedan liberarse de los tabúes que están siempre allí, presente en sus seres, se deben hacer convenios amplios con las organizaciones amigas feministas para buscar entre todas apuestas hacia la revolución de la educación y la formación para que entre todas podamos tejer caminos para derrotar la mirada patriarcal arraigada en el seno de la cultura Wayuu, para que no se siga justificando con los derechos colectivos vulneraciones de nuestros derechos individuales como niñas y mujeres Wayuu.